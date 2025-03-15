Uçum’dan AB Raportörüne Sert Tepki

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANINDAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı açıklamalara karşı bir yanıt verdi. Uçum, Amor’un ifadesinin “tam bir kibrin ve sömürgeci zihniyetin ürettiği üstenciliğin göstergesi” olduğunu belirtti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Hasta adam Avrupa Birliği üstencilikten vazgeçmiyor” başlığını kullandı. Uçum, Amor’un Türkiye ile savunma bağlarını geliştirmeye açık olduklarını ancak üyelik konusunun gündemde olmadığını belirtmesini eleştirerek, “Avrupa Birliği’nin demokrasiler kulubü olduğunu” iddia ettiğini ifade etti.

Mehmet Uçum, Amor’un vize serbestisi konusunda belirttiği “Terörle Mücadele Kanunu ve veri koruma konusunda adımlar atılması” gerektiğini, Gümrük Birliği için ise hukuki belirliliği işaret ettiğini dile getirdi. Uçum ayrıca, Türkiye’nin terör unsurlarıyla mücadelesinde kayyum görevlendirmesi gibi uygulamaların eleştirildiğinin ve AB’nin bu süreçte iyi niyetli olmadığının ortada olduğunu vurguladı. Uçum, “Türkiye’nin terörle mücadelesini zayıflatmasını isteyen AB’nin iyi niyetli olmadığı açıktır” dedi.

DEMOKRASİ TAHRİBİ VE SÜRECİN GELECEĞİ

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği üyeliği konusundaki samimiyetine vurgu yaparak, “Tam tersi bir tutum içinde, tümden samimiyetsiz ve iki yüzlü davranıyorlar” dedi. Uçum, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki hukuk katliamlarına ve yaygın hak ihlallerine karşı çıkarak, “Üye ülkelerde örtük/açık polis devleti pratiği, yabancı, siyah ve İslam düşmanlığı, ırkçılık sıradanlaşmış” diye konuştu. Uçum, Avrupa Birliği’nin kendi hukuk krizi ve sosyal adalet sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Uçum, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin artık eşit seviyede olması gerektiğini ifade ederek, “Dikey ilişki dönemleri çoktan bitti” dedi. Türkiye’nin her bir üye ülkeyle eşit haklı ve seviyeli ilişkilere açık olduğunu belirten Uçum, Türkiye’nin bir AB üyelik sürecinin yalnızca ortaklık hukukunu birlikte geliştirmeleri şartıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Uçum, “Hiç kimse Türkiye’nin, AB’nin kendisine dayatacağı ortaklık hukukunu itirazsız kabul edeceğini beklemesin” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı.