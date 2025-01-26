Uçum: Kürt Sorunu İfadesi Yanlıştır

MEHMET UÇUM’DAN KÜRTLER VE DEVLET İLİŞKİLERİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden “Devlet ve Kürtler” başlığıyla paylaştığı yazısında, “Birileri sanki Kürtler sorunmuş gibi ‘Kürt sorunu’ demeye devam ediyor. Ancak günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından Türkiye’nin Kürtleri için bir ‘Kürt sorunu’ teşhisi yoktur” dedi. Bunun yanı sıra Uçum, kırk yıllık terör sorununu ise “sadece Türkiye’nin Kürtlerini değil, bölgedeki bütün Kürtleri istismar eden emperyalist bir operasyon” olarak tanımladı ve bu durumun asla “Kürt sorunu” olarak adlandırılamayacağını vurguladı.

KONULARIN TANIMLANMASI

Uçum, Devlet ile Kürtler ilişkisini “sorunlar” değil “konular” olarak ele almak gerektiğini belirtti. “Ayrılıkçı eğilimlerinin kökten yok edilerek Kürtlerin tamamının Devletle eksiksiz bütünleşmesi” gerektiğini ifade eden Uçum, Türk milletinin tüm unsurlarının Türkiye’nin demokratik ilerlemesi konusunda sorumluluk alması gerektiğini savundu. Ayrıca, Kürtçenin özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekliliğine de değinen Uçum, “Bu ve başka konularda daha güçlü ve yerleşik adımlar atmak için terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak temel koşuldur. O yüzden silah bırakma çağrısı şartsız olmalıdır” dedi.

EŞİT VATANDAŞLIK VURGUSU

Uçum, Türk vatandaşlığı tanımının etnik, dini veya ırki bir bağdan ziyade hukuki bir bağ olduğunu belirtti. “Bu nedenle hukuken eşit vatandaşlık konusunda bir sorunumuz yoktur” ifadesini kullanan Uçum, Kürtlerin Türkiye’nin gerçek eşit vatandaşı olduğuna inandığını ve “vatandaşlarımız arasında eşitlik” duygusunun pratikte egemen olmasının önemine dikkat çekti. Bununla beraber, dil konusunda Türkçenin egemenliğine vurgu yaparak, Türkiye’nin bölünmesini hedefleyen emperyalist projelerin giderek deşifre olduğunu söyledi. Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin yeni devlet inisiyatifinin ve terörsüz Türkiye hedefinin bu süreçte büyük bir ivme kazandırdığını da belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

20’nci yüzyılın kötü pratiklerine rağmen Türk milletinin birlikteliğinin daha fazla fark edildiğini söyleyen Uçum, “İşin özü, terörsüz Türkiye bir sonuç değil, başlangıçtır” dedi. Bu geçişle birlikte hem Türkiye hem de bölge için yeni bir dönem başlayacağının altını çizdi.