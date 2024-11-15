Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Süreleri Uzatıldı

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ BİLDİRİMİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 3. geçici vergi dönemine ait tarihlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme zamanı ile bu beyannamalara dayanan vergilerin ödeme süreleri 22 Kasım gün sonuna kadar uzatılıyor.

VERGİ SÜRELERİ HAKKINDA DETAYLAR

Söz konusu uzatma, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri adına önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu durum, hem iş sahipleri hem de bireyler için gereken bir konu olarak değerlendirilmekte. Mükelleflere, belirtilen tarihe kadar beyannamelerini verme ve ödemelerini gerçekleştirme fırsatı sunuluyor.