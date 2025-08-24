Üçüncü Kat’ta Yangın Çıktı

ÜÇÜNCÜ KATTAN YANGIN HABERİ

Beşiktaş’taki 3 katlı bir binanın üçüncü katında yangın meydana geldi. Olay saat 11.30 sularında Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecid Sokak’ta gerçekleşti. Yangın, yatak odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye, yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale etti. Ambulansa alınan kişi, burada oksijen tedavisi gördü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangının sebebine dair incelemeler ise devam ediyor. Yangın olayının çevresindeki güvenlik önlemleri alındı ve durumu kontrol altına almak amacıyla çalışmalar sürmekte.