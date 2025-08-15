Üçüncü Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ DÜŞMEKLE HAYATINI KAYBETTİ
Erzurum’un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde bir apartman inşaatında çalışan bir işçi, üçüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Otağ Sokağı’nda bulunan inşaat alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sedat K., inşaatın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Zemindeki demir parçalarının başına saplandığı bildirilen Sedat K., olay yerinde yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Sedat K.’nın olayda hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı inşaatta görevli olan yakınları, olay sonrası sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra Sedat K.’nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.