Haberler

Üçüncü Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ DÜŞMEKLE HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde bir apartman inşaatında çalışan bir işçi, üçüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Otağ Sokağı’nda bulunan inşaat alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sedat K., inşaatın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Zemindeki demir parçalarının başına saplandığı bildirilen Sedat K., olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Sedat K.’nın olayda hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı inşaatta görevli olan yakınları, olay sonrası sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra Sedat K.’nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Haberler

Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.