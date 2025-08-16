Üçüncü Orduya Tuncay Altuğ Atandı

ATAMA VE EMEKLİLİK SÜRECİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Erzincan’daki 3’üncü Ordu Komutanlığına Orgeneral Kemal Yeni atanmıştı. Ancak Yeni, emeklilik talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yer alan bilgiler doğrultusunda, Orgeneral Kemal Yeni, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı’nın ardından bu göreve atanmıştı. Fakat atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesini verdiği ve bu talebinin işleme alındığı öğrenildi.

YERİNE ATANAN KOMUTAN

Orgeneral Kemal Yeni’nin emekliliğinin ardından, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na Korgeneral Tuncay Altuğ atandı. Tümgeneral Tuncay Altuğ, 2024 yılındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı görevine atanmıştı. Altuğ’un yeni göreviyle birlikte 3’üncü Ordu Komutanlığı’ndaki yapılanmalar devam edecek.