Uçurtma Şenliği, Çocukları Mutlu Etti

ŞENLİKTEKİ HEYECAN VE GÜZELLİKLER

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Oluklu İlkokulu’nda gerçekleştirilen uçurtma şenliği, köy çocuklarına gökyüzüne uçurtma salmanın heyecanını ilk defa yaşattı. Öğretmenler, köyde düzenledikleri bu unutulmaz etkinlikle öğrencilerine özel bir gün sundu. Daha önce uçurtmayı yalnızca kitaplardan ve öğretmenlerinin anlattığı masallardan duyan çocuklar, bu şenlikle birlikte uçurtmalarını gökyüzüne göndererek önemli bir deneyim yaşadı. Hayırseverlerin katkılarıyla edinilen uçurtmaların dağıtıldığı bu etkinlik, çocuklar için sadece bir eğlence değil, aynı zamanda hayatlarında bir ilki de temsil etti. Etkinliğe, kardeş okul olan Yapılı İlkokulu’nun öğrencileri de davet edildi. Bu iki okul daha önce birçok etkinlikte bir araya gelmişti ve şimdi birlikte gökyüzünü renklendirdi.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE KURGU

Program, okuma-yazma öğrenen öğrencilere madalya takdim edilmesiyle başladı. Ardından 4. sınıf öğrencileri için mezuniyet ve kep atma töreni düzenlendi. Günün sonunda ise her iki okulun katılımıyla geleneksel uçurtma şenliği yapıldı. Rengarenk uçurtmalar, çocukların sevinçlerini artırırken köyde adeta bir festival havası esti. Hem öğrenciler hem de öğretmenler, bu süreçte hem eğlence hem de dayanışmanın coşkusunu yaşadı. Etkinliğin amacıyla ilgili bilgi veren öğretmenlerden Merve Baran, “Bu şenliğin amacı, çocuklarımızın daha önce hiç uçurtma ile tanışmamış olmalarıydı. Derslerde uçurtmaları anlatırken sıkça ‘Öğretmenim uçurtma nasıl bir şey? Biz de uçmak istiyoruz, böyle bir şey yapabilir miyiz?’ sorusunu duyuyordum. Bu hayali gerçekleştirmek istedik. Hayırseverlerin sayesinde uçurtmalar temin edildi ve kardeş okulumuzla birlikte bu deneyimi yaşattık. Çok keyif aldılar ve birlikte uçurtma uçurdular. Umarım bu anıyı hayatları boyunca unutmazlar.”

ÖĞRETMENLİK VE ANILAR

Köy okulunda öğretmenlik yapmanın zorluklarına da değinen Baran, “Benim için köyde öğretmenlik zor ama anlamlı bir deneyim. Öğrencilerle böyle anılar yaşamak, onların hayallerine dokunmak çok kıymetli. Onlar en küçük etkinliklerden bile büyük mutluluk alıyor çünkü bu duyguları daha önce hiç yaşamamışlar. Memleketlerinden uzakta çalışan öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Öğrenciler çok anlamlı ve değerli. Yıllar sonra bu anılar, onların için büyük birer deneyim haline gelecek. Umut olmaya, dokunmaya devam etsinler.”