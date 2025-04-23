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Uçurtma Şenliği, Çocukları Mutlu Etti

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Arsuz Belediyesi Karaağaç Spor Kompleksi’nde yapıldı ve çocuklar farklı oyunlar oynayıp gösteriler sundu. Aileleriyle birlikte uçurdukları uçurtmalar, alanda renkli görüntüler oluşturdu.

BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ÜSTÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, çocuklarla birlikte bu özel bayramı kutlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

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(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
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Rektör Aydın, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e makamını devretti. Rektör, çocukların hayal gücünün eğitimde önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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