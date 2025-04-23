Uçurtma Şenliği, Çocukları Mutlu Etti

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Arsuz Belediyesi Karaağaç Spor Kompleksi’nde yapıldı ve çocuklar farklı oyunlar oynayıp gösteriler sundu. Aileleriyle birlikte uçurdukları uçurtmalar, alanda renkli görüntüler oluşturdu.

BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ÜSTÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, çocuklarla birlikte bu özel bayramı kutlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.