Uçuruma Yuvarlanan Araçta Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi yakınlarında bir otomobil uçuruma düşmesi sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Silopi’nin Görümlü beldesi çevresinde gerçekleşti. Virajda F.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek 51 ACK 127 plakalı aracı uçuruma yuvarladı. Yaralanan kişiler arasında sürücü F.T. ile birlikte N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) bulunuyor.

ACİL MÜDAHALE

Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı bireyler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Tedavi sürecinde F.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi veriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir incelemenin başlatıldığı duyuruldu. Olayla ilgili detaylar ve soruşturma süreci devam ediyor.