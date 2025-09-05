Haberler

Uçuruma Yuvarlanan Otomobildeki Sürücü Yaralandı

KAZANIN DETAYLARI

Giresun’da meydana gelen üzücü olayda, uçuruma düşen araçta yer alan Bahadır Bayoğlu (46) hayatını kaybetti. Sürücü Soner Çatal (40) ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Giresun-Şebinkarahisar yolundaki Eğribel Tüneli çıkışında gerçekleşti. Kontrolü kaybeden Soner Çatal’ın kullandığı 34 VV 4210 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

KAZA SONRASI HAREKETLİ GÜNLER

Çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede otomobildeki Bahadır Bayoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan sürücü Soner Çatal ise ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

