Uçurumda Pikap Devrildi, Üç Ölü

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma devrilen pikap içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı. Levent İ. yönetimindeki 80 AP 661 plakalı pikap, Karagöz Yaylası yolunda Yağızlar Mahallesi yönüne seyir ederken uçuruma devrildi.

OLAY YERİNDE VEFAT EDENLER

Yaklaşık 40 metrelik uçurumun taşlık alanında ulaşılan aracın içindeki Müslüm İ. (75), oğlu Levent İ. (45) ve Ayşe İ. (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan yaralı olarak çıkarılan 6 yaşındaki Levent Poyraz İ.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi ve o da acil olarak ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.