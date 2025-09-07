Uçurumdan Düşen Araçta İki Ölüm

Olayın Ayrıntıları

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada, 3’ü çocuk, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Yaka Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında gerçekleşti.

Kontrol Kaybı ve Uçurum Düşüşü

Kaza, Serpil Karcı’nın kontrolünü kaybetmesiyle 48 M 0806 plakalı otomobilin yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlanması sonucu yaşandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine yönlendirildi.

Hayat Kaybı ve Yaralılar

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerine göre, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Serpil Karcı ile birlikte 3 çocuk ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya dair geniş çaplı bir soruşturma da başlatıldı.