Uçuş Planı, Anneden Kayıp Kız Arayışı

FLİMİN KONUSU VE TEMASI

2005 yapımı Uçuş Planı, uçuş sırasında gizemli bir şekilde kaybolan küçük bir kızın annesi tarafından aranmasını ve bu süreçte yaşanan gerilimi konu alıyor. İzleyicileri koltuklarına kilitleyen bu film, türünün unutulmaz örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Sinemaseverler, Uçuş Planı oyuncuları kimlerdir, film ne zaman vizyona girdi ve çekim aşamaları nerede yapıldı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Uçuş Planı, eşi yeni vefat eden havacılık mühendisi Kyle Pratt ve kızı Julia’nın Berlin’den New York’a yaptığı uçak yolculuğunu anlatıyor. Uçuş esnasında küçük kız gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Ancak ne mürettebat ne de yolcular kızın varlığını hatırlamıyor. Kyle, çaresizce kızını bulmak için mücadele ederken hem kendi akıl sağlığını sorguluyor hem de olayın ardındaki büyük sırrı çözmeye çalışıyor. Filmdeki önemli karakterler ve oyuncuları ise şu şekildedir: Jodie Foster – Kyle Pratt, Peter Sarsgaard – Carson, Sean Bean – Kaptan Rich, Kate Beahan – Stephanie, Michael Irby – Obaid gibi isimler de filmde yer alıyor.

VİZYON TARİHLERİ VE ÇEKİM YERLERİ

Uçuş Planı’nın vizyon tarihleri ise ABD için 23 Eylül 2005, Türkiye için ise 11 Kasım 2005 olarak belirlenmiş. Film büyük ölçüde özel tasarlanmış uçak setlerinde çekildi. Bunun yanı sıra, Almanya ve ABD’deki bazı stüdyolar da prodüksiyon sürecinde kullanıldı.