Uçuşlar İptal, Güvenlik Sorunu Var

İRAN HAVASAHASINI KAPATTI

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından sonra İran, hava sahasını kapatıyor ve bu durum bölgede güvenlik endişeleri yaratıyor. Bazı ülkelerde hava ulaşımı olumsuz etkileniyor. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, uçuş güvenliği sorunları nedeniyle bazı seferlerini iptal ediyor. AJet, İran, Irak ve Ürdün’e yapılan tüm uçuşları 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’a kadar iptal ettiğini açıkladı. Pegasus ise İran seferlerinin, 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.

BAKAN URALOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir.” ifadesini kullandı.