Uçuşlar İptal, Lewotobi Yanardağı Püskürdü

LEWOTOBİ LAKİ-LAKİ YANARDAĞI’NDAKİ PATRAMALAR ULUSLARARASI UÇUŞLARI ETKİLEDİ

Endonezya’nın Doğu Flores bölgesinde yer alan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın patlaması sonrası meydana gelen kül bulutu, bölgede uluslararası uçak seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Endonezya hava meydanları işletmesi, volkanik aktiviteler dolayısıyla Bali Adası’ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve çevresindeki diğer havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN KAPSAMI

İptal edilen seferler arasında Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur ve Çin’den havayolu şirketlerine ait uçuşların bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Endonezya iç hat uçuşlarının da büyük bir kısmının iptal olduğu duyuruldu. Yetkililer, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü ve bu patlamanın ardından 8 kilometre çevresinin tehlikeli bölge olarak ilan edildiğini belirtti.