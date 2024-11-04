Uçuşlar Ordu-Giresun Havalimanı’nda Yeniden Başladı

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR BAŞLADI

Türkiye’de ve Avrupa’da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, 50 gün süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar uçuşlara açıldı. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete giren bu havalimanı, Ordu sınırları içinde yer alıyor. Yıllık 1 milyondan fazla yolcu sayısıyla Türkiye’deki 58 havalimanı arasında 16. sırada bulunuyor. Açıldığı günden bu yana binlerce sefer gerçekleştiren havalimanı, zaman zaman sisli ve rüzgarlı havalarda uçakların “pas geçmesi” sorunuyla gündeme geldi. Bu durum, yolcular için sıkıntılı anlar yaşattı.

Bakıma Alınma Süreci

Son olarak 2023 yılının Kasım ayında yapılan PAT sahaları onarımı ve apron genişletme çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan Ordu-Giresun Havalimanı, 16 Eylül tarihinde bakım için kapatıldı. Bu süreçte, havalimanında PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, uçak park sahası sayısı 5’ten 9’a çıkarıldı ve mevcut olan taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edildi.

İlk Uçuş Gerçekleşti

16 Eylül’de son seferin İstanbul’a icra edilmesi ile birlikte havalimanı, 4 Kasım tarihinde tüm seferlere yeniden açık hale geldi. İlk uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan bir uçakla gerçekleştirildi. Saat 19.00’da Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan uçak, saat 19.40’ta da kalkış yaparak yolcularını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdü.