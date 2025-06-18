Uçuşlar, Yanardağ Patlaması Nedeniyle İptal

ENDONEZYA’DA YANARDAĞ PATLADI

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yer alan Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın patlaması sonucunda ortaya çıkan kül bulutu, bölgede uluslararası uçak seferlerini durdurdu. Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia, volkanik faaliyet sebebiyle Bali Adası’ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve çevredeki diğer havaalanlarında uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

İptal edilen seferler arasında Avustralya’nın Jetstar ve Virgin Australia, Hindistan’dan Air India, Yeni Zelanda’nın Air New Zealand, Singapur’dan Singapore Airlines ve Çin’den Juneyao Airlines gibi havayolu şirketlerinin seferleri bulunuyor. Ayrıca, Endonezya’nın hava yolu şirketi Air Asia’nın çok sayıda iç hat seferinin de iptal olduğu bildirildi.

Dün patlayan iki konili Lewotobi Laki-Laki Volkanı, havaya 10 kilometre yükseklikte kül püskürttü. Yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki şehirlerde bile görünür hale geldi. Volkanik aktivite neticesinde bölgede acil durum ilan edildi ve küllerin çevreye yayılmasıyla yanardağ etrafındaki köylerin tahliye edildiği kaydediliyor.

Endonezya, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve burada 130 aktif yanardağ bulunuyor. Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın bir önceki patlamasında, Kasım 2024’te 9 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.