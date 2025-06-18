Uçuşlar Yanardağ Patlaması Nedeniyle İptal

ENDONEZYA’DA YANARDAĞ PATLAMASI SONUCU UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın patlaması nedeniyle ortaya çıkan kül bulutu, bölgedeki uluslararası uçak seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia, yapılan açıklamada volkanik etkinlik sebebiyle Bali Adası’ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve çevresindeki diğer havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu belirtti.

IPTAL EDILEN UÇUŞLAR VE ŞİRKETLER

İptal edilen uçuşlar arasında Avustralya’dan Jetstar ve Virgin Australia, Hindistan’dan Air India, Yeni Zelanda’dan Air New Zealand, Singapur’dan Singapore Airlines ve Çin’den Juneyao Airlines gibi havayolu şirketlerinin seferleri yer aldı. Ayrıca Endonezya’nın hava yolu şirketi Air Asia’nın da birçok iç hat seferi iptal edildi. Lewotobi Laki-Laki Volkanı’nın dün gerçekleştirdiği patlama, havaya 10 kilometre yükseklikte kül püskürtürken, yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutunun yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirlerden dahi gözlemlenebildiği bildirildi.

ACİL DURUM VE TAHLİYELER

Volkanik faaliyetin etkileri nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, kül tabakasının çevreye yayılması nedeniyle yanardağ çevresindeki köylerin tahliye edildiği öğrenildi. Pasifik Ateş Çemberi içinde yer alan Endonezya, 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor. Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın Kasım 2024’de patlaması sonucunda 9 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi ise yaralanmıştı.