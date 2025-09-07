Haberler

Uçuşlarda Ücretsiz Su Temini Zorunlu

ÜCRETSİZ SU UYGULAMASI BAŞLATILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hava yolu şirketlerine, uçak yolculukları sırasında yolculara ücretsiz su hizmetinin başlatılması için talimat verildiğini bildirdi.

YOLCU SAĞLIĞINI ÖNEMSEMEKTEYİZ

Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak” ifadelerine yer verdi. Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkat çekti. Bunun özellikle yaz aylarında meydana gelen uzun bekleme sürelerinde veya kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

MEMNUNİYETİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Uraloğlu, bu uygulama sayesinde, yolcuların su eksikliği nedeniyle yaşayabilecekleri baş ağrısı ve konsantrasyon kaybı gibi sağlık sorunlarını azaltmayı, ayrıca uçuş memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu ayrıca, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü anımsattı. “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır” açıklamasını yaptı.

