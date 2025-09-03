Udaipur’da Cinayet, Koca Idam Cezası Aldı

Hindistan’ın kuzeyinde UDAİPUR KENTİNDE ŞOK EDEN CİNAYET

Udaipur’da yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. Bir adam, bir sene önce evlendiği eşini, teninin esmer olmasına dayanarak üzerine asit kokulu sıvı dökerek diri diri yaktı. Ağır yaralanan kadın, Lakshmi, ölmeden önce yaptığı açıklamada, kocası Kishandas’ın evlendikleri günden beri kendisini sık sık esmer olduğu için aşağıladığını ifade etti ve vücudu üzerinden alay konusuyla sürekli istismar edildiğini belirtti.

TÜYLER ÜRTPERTEN DETAYLAR

Olayın korkunç detayları ortaya çıktı. Koca, eşine “tenini açacak ilaç” diyerek bir plastik şişe içindeki sıvıyı getirdi. Ardından, o sıvıyı kadının vücuduna sürerek, bir tütsü çubuğundan elde ettiği ateşi genç kadının üzerine, ateşe verdikten sonra uyguladı. Yaşananlar korkunç bir cinayet girişimi olarak kayıtlara geçti. Olay sonrasında yargılanan Kishandas, idam cezasına mahkum edildi.

TOPLUMA İBRET OLAN KARAR

Savcı Dinesh Paliwal, BBC’ye verdigi demeçte, “Bu karar tarihe geçecek. Topluma ibret olsun istiyoruz. O, birinin kızıydı, birinin kardeşiydi. Eğer kızlarımızı biz korumazsak, kim korur?” dedi. Bu olay, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.