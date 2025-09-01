Haberler

Udinese, Zaniolo’yu Kiraladı

UDINESE, GALATASARAY’DAN ZANIOLO’YU KİRALADI

İtalya’nın Serie A liginde mücadele eden Udinese takımı, Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo’yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Galatasaray’da yer alan İtalyan futbolcu Zaniolo, yeni adresi olan Udinese’ye transfer oldu.

ZANİOLO’NUN KİRALANMA DETAYLARI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı belirtildi. Zaniolo, Udinese forması altında 10 numaralı oyuncu olarak sahada yer alacak.

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

