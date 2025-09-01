Udinese, Zaniolo’yu Kiraladı

UDINESE, GALATASARAY’DAN ZANIOLO’YU KİRALADI

İtalya’nın Serie A liginde mücadele eden Udinese takımı, Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo’yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Galatasaray’da yer alan İtalyan futbolcu Zaniolo, yeni adresi olan Udinese’ye transfer oldu.

ZANİOLO’NUN KİRALANMA DETAYLARI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı belirtildi. Zaniolo, Udinese forması altında 10 numaralı oyuncu olarak sahada yer alacak.