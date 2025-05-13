UDY Girişi Artış Gösterdi

TÜRKİYE’YE DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞİ ARTILARAK DEVAM EDİYOR

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişini 3 milyar dolar olarak kaydetti. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladıktan sonra Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ni yayımladı. Mart ayında Türkiye’ye ulaşan UDY miktarı 1 milyar dolar olarak belirlenirken, yılın ilk çeyreğinde gelen toplam UDY miktarı 3 milyar dolara ulaştı. 2024’ün ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında, toplam UDY girişlerinde yüzde 89 artış gerçekleşti. Ayrıca, 1,8 milyar dolara ulaşan yatırım sermayesi girişlerindeki artış ise yüzde 40 düzeyinde oldu. 2002 yılından bu yana Türkiye’ye ulaşan UDY girişlerinin toplam değeri yaklaşık 278 milyar dolara çıktı.

Mart ayında gerçekleşen UDY girişi, toplam 1 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu yatırımların 441 milyon doları yatırım sermayesi olarak gerçekleşti. Martta toplam UDY’nin 502 milyon doları borçlanma araçları ile, 149 milyon doları ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı dönemde, yatırım tasfiyelerinin 66 milyon dolarlık negatif etkisi nedeniyle mart ayındaki toplam UDY, 1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin aldığı toplam UDY miktarı 11,3 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükseldi. Böylelikle, 2024’te Türkiye’nin ulaştığı UDY değeri bir önceki yıla oranla yüzde 6’dan yüzde 10’a artış gösterdi.

Yılın ilk çeyrek raporuna göre, 1,8 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içinde toptan ve perakende ticaret sektörü, 863 milyon dolarlık yatırım girişiyle yüzde 48 pay aldı. Bunu yüzde 9 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 8 ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti. Mart verilerine göre, yatırım sermayesi girişlerinin dağılımı şu şekilde sıralandı: bilgisayarların elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 23, toptan ve perakende ticaret yüzde 20, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9, gıda içecek ve tütün ürünleri imalatı ise yüzde 8 pay aldı.

İlk çeyrek içerisinde “Diğer Asya Ülkeleri”, Türkiye’ye en fazla yatırım gönderen kaynak bölge olarak yüzde 39 oranla öne çıktı. Aynı dönemde, 2005-2024 yılları arasında Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 58’inin kaynağı olan “AB27” ülkeleri ise yüzde 31’lik payla dikkat çekti. Amerika kıtası ise yüzde 10’luk oranla üçüncü sırada yer aldı. “AB27 üyesi olmayan Avrupa Ülkeleri” yüzde 14 ile Türkiye’ye gelen toplam yatırımlar arasında ikinci en büyük yatırımcı grubu oldu. İlk çeyrekte yatırım sermayesi girişlerinin kaynağı olan ilk beş ülke sırasıyla, yüzde 34 ile Kazakistan, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 9 ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 9 ile Almanya ve yüzde 7 ile İsviçre şeklinde sıralandı. Mart 2025 itibarıyla Türkiye’ye gelen UDY içinde en büyük yatırım kaynakları ise yüzde 21 ile Almanya, yüzde 17 ile Fransa, yüzde 12 ile Hollanda, yüzde 10 ile Avusturya ve yüzde 7 ile Azerbaycan oldu.