UEDAŞ, Aile Yılı Projesi Başlattı

TOPLUMSAL DUYARLILIĞI SANATLA BİRLEŞTİRİYOR

UEDAŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesi çerçevesinde anlamlı bir projeye imza attı. Balıkesir’de uygulanan çalışmada, trafolar ailenin değerine ve birlikteliğin önemine vurgu yapılarak renklendirildi. Güney Marmara Bölgesi’nde 5 milyondan fazla kişi için elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, 2017 yılından bu yana sektöründe ilki gerçekleştirilen “Trafolar Konuşuyor” projesiyle şehirlerin sokaklarını sanata açıyor. Daha önce 73 trafo grafiti sanatı ile renklendirilmişken, bu kez Balıkesir’de ailenin önemine dikkat çekmek için yeni bir uygulama gerçekleştirildi.

GENÇOĞLU’NUN KONUŞMASI

Balıkesir Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Sevgi Evleri’ndeki çocuklar ve Darülaceze’deki yaşlılar da yer aldı. Birlikte boyanan trafolar, hem göz alıcı görüntüler oluşturdu hem de kuşaklar arası dayanışmanın güçlü bir sembolü oldu. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Ailemizi, kültürümüzü ve değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bireyler kazandırmak hepimizin görevidir. UEDAŞ olarak toplumu ilgilendiren ve yansıtan her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Trafolarımız bunun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Gençoğlu, daha önce 73 trafoyu grafiti sanatıyla renklendirdiklerini ve farkındalık mesajlarını bu trafolar üzerine işlediklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte de toplumsal duyarlılık içeren projelerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.