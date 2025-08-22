UEDAŞ, Aile Yılı Projesiyle Duyarlılık Geliştiriyor

TOPLUMSAL DUYARLILIĞI SANATLA HİSSETME

UEDAŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesi çerçevesinde dikkat çekici bir proje gerçekleştirdi. Balıkesir’de uygulanan bu proje ile trafolar, ailenin değeri ve birlikteliğin gücü temasıyla boyandı. Güney Marmara Bölgesi’nde 5 milyondan fazla kişiye elektrik hizmeti sunan UEDAŞ, 2017’den beri sürdürdüğü “Trafolar Konuşuyor” projesi ile sokakları sanata açıyor. Şimdiye kadar 73 trafo grafiti sanatı ile renklendirildi ve bu proje, Balıkesir’de ailenin önemine vurgu yapmak için hayata geçirildi.

AYNI DOKUDA YENİDEN BİRLEŞİM

Balıkesir Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Sevgi Evleri’ndeki çocuklar ve Darülaceze’deki yaşlılar da katıldı. Beraber boyanan trafolar, hem canlı görüntüler yarattı hem de kuşaklar arası dayanışmanın güçlü bir simgesi oldu. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, projeye dair değerlendirmesinde “Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Ailemizi, kültürümüzü ve değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bireyler kazandırmak hepimizin görevidir” dedi.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞA VURGU

Gençoğlu, “UEDAŞ olarak toplumu ilgilendiren ve yansıtan her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Trafolarımız bunun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar 73 trafoyu grafiti sanatıyla renklendirdik ve farkındalık mesajlarımızı duvarlarına işledik. Bundan sonraki süreçte de toplumsal duyarlılık içeren projelerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.