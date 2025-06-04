UEDAŞ, Bayramda Kesintisiz Enerji Sunacak

ENERJİ TÜKETİMİ ARTIYOR

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Kurban Bayramı döneminde artan enerji tüketimini karşılamak ve vatandaşların bayramı kesintisiz enerji ile geçirebilmelerini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet veren UEDAŞ, bayram süresince 298 ekip ve 109 araçla göreve hazır bulunacak.

ANLIK MÜDAHALE İMKANI

5 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, şebekenin uzaktan kumanda kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemiyle anlık olarak olabilecek arızalara en hızlı şekilde müdahale ediyor. Bayram dönemi boyunca herhangi bir kesinti yaşanmaması adına teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda.

KOLAY İLETİŞİM İMKANLARI

Vatandaşlar, çağrı merkezi, mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden UEDAŞ’a kolayca ulaşabiliyor. Şirket, bayram boyunca planlı bakım ve kesinti faaliyetlerini durdurarak, enerji arzının sürekliliği için denetim ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edecek.

GÜVENLİ HİZMET HEDEFİ

İş sağlığı ve güvenliği konularına da titizlikle yaklaşan UEDAŞ, bayram süresince bölgesindeki tüm kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.