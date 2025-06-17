Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Açıklandı

UEFA AVRUPA LİGİ 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci en önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 1. eleme turu eşleşmeleri açıklandı. İsviçre’nin Nyon kentinde yer alan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde, 16 takımın yer aldığı bu tura ait eşleşmeler belirlendi. İlk maçlar 10 Temmuz tarihinde oynanacak, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

16 TAKIMLIK TURUN EŞLEŞMELERİ

Eşleşmeler şu şekilde oluştu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Ilves Tampere (Finlandiya), Sheriff (Moldova) – Priştine (Kosova), Sabah (Azerbaycan) – NK Celje (Slovenya), Spartak Trnava (Slovakya) – Hacken (İsveç), Legia Varşova (Polonya) – Aktobe (Kazakistan), Levski Sofya (Bulgaristan) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail), AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) – Partizan (Sırbistan), Paksi (Macaristan) – CFR 1907 Cluj (Romanya).