Uefa Avrupa Ligi Finali İçin Hazırlar

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bu akşam sonuçlandı ve finalistler netleşti. İngiliz kulübü Manchester United, daha önce deplasmanda 3-0 yendiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu kendi evinde de 4-1’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

MANCHSTER UNITED’IN MAÇ ANALİZİ

Maçın ilk yarısı, 31. dakikada Alboniga’nın golü ile İspanyol tarafının üstünlüğü ile sona erdi. Ancak Manchester United, 72. dakikada Mason Mount’un golüyle eşitliği sağladı. Ardından, 79. dakikada Carlos Casemiro, 85. dakikada Rasmus Höjlund ve 90+1. dakikada bir kez daha Mason Mount sahneye çıkarak takımlarını 4-1’lik galibiyete taşıdı.

TOTTENHAM DEPLASMANDA GALİP GELDİ

Gecenin diğer yarı finalinde ise Tottenham, ilk maçta 3-1’lik avantajla Bodo/Glimt ile karşılaştı. İlk yarıda gol gelmezken, 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro’nun golleri ile Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve finalde Manchester United’ın rakibi oldu.

FİNAL TARİHİ VE YERİ

Final karşılaşması, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.