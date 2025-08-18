UEFA Avrupa Ligi İçin Hedef Belli

PANATHINAIKOS MAÇINI HEDEFLİYORUZ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile yapacakları maç öncesinde “Panathinaikos’a büyük umutlarla gidiyoruz, hayallerimiz var. Biz rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Elenirsek de dünyanın sonu değil. Konferans ligine gideceğiz. Ama biz sürpriz olan neyse onu yapacağız. Panathinaikos’u iki maçta da yenmek istiyoruz” dedi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Panathinaikos maçı öncesinde gerçekleştirdiği söyleşide, galibiyet için favori tarafın Panathinaikos olduğu düşünülse de ellerinden gelenin en iyisini sergilemek için mücadele edeceklerini belirtti.

SAKATLIK DURUMU VE TRANSFER SÜREÇLERİ

Kırmızı-beyazlı takımın sakatlık durumuna değinen Yıldırım, “Holse Kocaelispor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Panathinaikos maçını kaçırabilir, bilmiyoruz. Belki de iki Panathinaikos maçını da kaçıracak. Holse ve Emre’yi bu maçta oynatamayabiliriz. Afonso Sousa’yı da takımımıza kattık fakat Avrupa Ligi Play-Off’lar da oynayamıyor. İnşallah Emre’de önemli bir şey yoktur. Kaburgasında kırık tespit edilmedi.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, takımın 23 kişilik bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, yabancı sayısının dolduğunu ve yeni bir yabancı transferi yapabilmek için mevcut bir yabancının gönderilmesi gerektiğini belirtti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Yıldırım, yürüttükleri transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, “Ben 1 tane kanat ve 1 tane de santrafor almayı çok istiyorum. Geçen sene üçüncü olan bu takım, üstüne eklemeler yaptı ve bu yıl çok daha diri ve tecrübeli. Kaliteli oyuncular almak istiyoruz ancak transferdeki yabancı limitinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncular gitmek istemediği için sorun yaşayabiliyoruz. Bu süreçler vakit alıyor ve zorlu geçiyor. Özellikle Türk takımları için bu durum geçerli.” dedi. Taraftarların galibiyet beklediğini vurgulayan Yıldırım, tüm güçleriyle bu armayı başarıya taşımak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.