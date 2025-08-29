Uefa Avrupa Ligi Kura Çekimi 29 Ağustos

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri için araştırmalar sürerken, bu akşam oynanacak maçların ardından kura torbaları netleşecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

HEYECAN DORUKTA

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması öncesi heyecan artıyor. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda yer alacak takımların grup kuraları çekilecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda ederken, Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin yer alacağı torba ve potansiyel rakipleri futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. 2025-2026 sezonunun grup eşleşmeleri, 29 Ağustos 2025 Cuma günü belli olacak. Türkiye saati ile 14.00’te (TSİ 14.00) başlayacak olan kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak. Fenerbahçe TV ve UEFA TV üzerinden canlı yayınlanacak olan bu etkinlik, sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler için eşleşmeleri anbean takip etme imkânı sunacak. Tüm torbaların netleşmesinin ardından yapılacak çekiliş, Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olacak.

FİKSTÜR HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Fenerbahçe, bu turda toplam 8 maça çıkacak ve bu maçların 4’ünü sahasında, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak. Kura çekiminin ardından oluşacak eşleşmelere göre fikstür çalışmaları kısa süre içinde tamamlanacak. Avrupa Ligi’nin lig aşamasına dair tüm maç programı, en geç 31 Ağustos Pazar günü futbolseverlerle paylaşılacak. Taraftarlar, Fenerbahçe’nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hangi tarihlerde oynanacağını bu duyuruyla öğrenebilecek.