Uefa Avrupa Ligi Kura Çekimi CANLI İzle

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME DETAYLARI

Futbol tutkunları, UEFA Avrupa Ligi kura çekimini CANLI izleme bağlantılarını araştırıyor. Fenerbahçe ve Samsunspor’un yer aldığı bu önemli kura çekimi, UEFA’nın resmi platformları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun grup eşleşmeleri belirlenecek. Kura çekimini CANLI olarak izlemek isteyenler için tüm bilgiler bu haberde bir araya getirildi. Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakiplerinin belli olacağı bu büyük etkinlikle ilgili bilgiler şu şekilde…

KURA ÇEKİMİNİN YERİ VE TARİHİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa’daki mücadeleleri bu kura ile yön alacak. Kura çekimini CANLI izlemek isteyenler için birkaç yayın alternatifi mevcut. UEFA kura çekimi UEFA.com üzerinden ücretsiz ve canlı yayınlanacak. Discovery+, Amazon Prime Video ve bazı ülkelerde TNT Sports gibi platformlar da canlı yayın yapacak. Türkiye’deki futbolseverler için en pratik ve resmi seçenek UEFA.com olacak.

YENİ FORMAT VE MAÇ PROGRAMI

Yeni formatla beraber UEFA Avrupa Ligi’nde takımlar, lig usulü sistemle sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Kura çekiminin ardından her takım 4 iç saha, 4 deplasman olmak üzere toplam 8 maç yapacak. İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24 arasındaki takımlar ise play-off turuna katılacak. 25. sıradan itibaren sıralanan takımlar ise Avrupa’dan veda edecek.

KURA ÇEKİMİ GRUPLARI

1. Torba: AS Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Maç günleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

– 1. Maç Günü: 24 & 25 Eylül 2025

– 2. Maç Günü: 2 Ekim 2025

– 3. Maç Günü: 23 Ekim 2025

– 4. Maç Günü: 6 Kasım 2025

– 5. Maç Günü: 27 Kasım 2025

– 6. Maç Günü: 11 Aralık 2025

– 7. Maç Günü: 22 Ocak 2026

– 8. Maç Günü: 29 Ocak 2026

– Eleme Turu Play-off’ları: 19 & 26 Şubat 2026

– Son 16 Turu: 12 & 19 Mart 2026

– Çeyrek Finaller: 9 & 16 Nisan 2026

– Yarı Finaller: 30 Nisan & 7 Mayıs 2026

– Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)

SON TORBALAR VE EKİPLER

1. Torba: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Warszawa

2. Torba: Sparta Praha, Dynamo Kyiv, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

3. Torba: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Bialystok, Celje, Rijeka

4. Torba: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Athens, Aberdeen, Drita

5. Torba: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow Czestochowa, AEK Larnaca, Shkendija

6. Torba: Hacken, Lausanne-Sport, Univ. Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne