Uefa Avrupa Ligi Kuraları Açıklandı!

2025/26 SEZONU KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları çekildi. Kuraya 2. torbadan katılan Fenerbahçe, toplamda 8 rakibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli ekibin rakipleri şunlar: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR DUYURULACAK

Kura çekimlerinin ardından, takımların rakipleri belirlenirken maç tarihleri ve başlama saatleri de en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacak.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OLACAK

Dört gözle beklenen final, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

