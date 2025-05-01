Uefa Avrupa Ligi’nde İlk Maçlar

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNALİ BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları gerçekleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi olan Manchester United, İspanya’nın Athletic Bilbao takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçta Casemiro, 30’uncu dakikada, Bruno Fernandes ise 37’de (penaltıdan) ve 45’inci dakikada gollerini kaydetti. Konuk takımda yer alan milli kaleci Altay Bayındır ise yedek kulübesinde oturdu. Athletic Bilbao’da Daniel Vivian, 35’inci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

TOTTENHAM RAHAT BİR GALİBİYET ALDI

İngiltere’nin bir diğer temsilcisi Tottenham, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaştı. Maçın başlama düdüğünden sadece 39 saniye sonra Brennan Johnson’ın attığı golle öne geçti. Ardından 34’te James Maddison ve 61’de penaltıdan Dominic Solanke’nin golleriyle durumu 3-0 yaptı. Konuk takımın tek sayısını ise 83’üncü dakikada Ulrik Saltnes kaydetti. Bu maçta Brennan Johnson, UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinin en hızlı golüne imza atmış oldu.

REVAŞ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı final maçlarının rövanşları, 8 Mayıs’ta oynanacak. Bu maçlar, her iki takım için de belirleyici olacaktır.