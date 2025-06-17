Uefa Avrupa Ligi’nde kura çekildi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE 1. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci en önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde, 1. eleme turuna katılan 16 takım arasındaki 8 eşleşme belli oldu.

SHAKHTAR DONETSK, ILVES TAMPERE İLE EŞLEŞTİ

Türk teknik adam Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya’nın Ilves Tampere takımıyla karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turundaki ilk maçların 10 Temmuz, rövanşların ise 17 Temmuz’da yapılacağı duyuruldu.

SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NE KATILACAK

Samsunspor, Türkiye’nin Trendyol Süper Ligi’ni 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Beşiktaş ise ligi 4. sırada bitirdi. Samsunspor, Avrupa Ligi’nde lig aşamasına geçebilmek için tek eleme oynayacakken, Beşiktaş 3 eleme karşılaşması gerçekleştirecek. Samsunspor play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda yer alacak.

1. ELEME TURUNDAKİ EŞLEŞMELER

Organizasyondaki 1. eleme turundaki eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

– Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Ilves Tampere (Finlandiya)

– Sheriff (Moldova) – Priştine (Kosova)

– Sabah (Azerbaycan) – NK Celje (Slovenya)

– Spartak Trnava (Slovakya) – Hacken (İsveç)

– Legia Varşova (Polonya) – Aktobe (Kazakistan)

– Levski Sofya (Bulgaristan) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

– AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) – Partizan (Sırbistan)

– Paksi (Macaristan) – Cluj (Romanya)