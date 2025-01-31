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UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

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UEFA AVROPA LİGİ’NDE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının 8’inci ve final haftası 18 karşılaşma ile sona erdi. Oynanan maçlar sonucunda son 16 turuna çıkan ilk takımlar belirlendi. Bunun yanı sıra play-off aşamasında mücadele edecek takımlar da netlik kazandı. İlk 8 içerisinde yer alan takımlar; Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers, son 16 biletini aldı.

PLAY-OFF TURUNDAKİ TAKIMLAR VE RAKİPLERİ

9 ile 24 arasında sıralanan ekipler; Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek. Öte yandan Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Play-off aşamasında mücadele edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri de belli oldu. Çekilen kuraya göre Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşacakken, Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht oldu.

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