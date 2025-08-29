uefa-avrupa-ligi-tarihleri-belli

FENERBAHÇE’İN UEFA AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı 1-0’lık bir mağlubiyet aldıktan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme kararı aldı. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri de belirginleşti. Fenerbahçe güçlü rakiplerin yer aldığı grupta üst tura yükselmek için mücadele edecek.

GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

Taraftarların oldukça merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri de belli oldu. Grup maçları şu tarihlerde başlayacak:

1.Hafta: 24-25 Eylül 2025

2.Hafta: 2 Ekim 2025

3.Hafta: 23 Ekim 2025

4.Hafta: 6 Kasım 2025

5.Hafta: 27 Kasım 2025

6.Hafta: 11 Aralık 2025

7.Hafta: 22 Ocak 2026

8.Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri arasında Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen, Nice, FSCB, Stuttgart ve Brann yer alıyor. Tek hedef, bu güçlü takımların karşısında üst tura yükselebilmek.