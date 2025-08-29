Spor

Uefa Avrupa Ligi Tarihleri Belli

uefa-avrupa-ligi-tarihleri-belli

FENERBAHÇE’İN UEFA AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı 1-0’lık bir mağlubiyet aldıktan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme kararı aldı. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri de belirginleşti. Fenerbahçe güçlü rakiplerin yer aldığı grupta üst tura yükselmek için mücadele edecek.

GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

Taraftarların oldukça merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri de belli oldu. Grup maçları şu tarihlerde başlayacak:

1.Hafta: 24-25 Eylül 2025
2.Hafta: 2 Ekim 2025
3.Hafta: 23 Ekim 2025
4.Hafta: 6 Kasım 2025
5.Hafta: 27 Kasım 2025
6.Hafta: 11 Aralık 2025
7.Hafta: 22 Ocak 2026
8.Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri arasında Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen, Nice, FSCB, Stuttgart ve Brann yer alıyor. Tek hedef, bu güçlü takımların karşısında üst tura yükselebilmek.

ÖNEMLİ

Gündem

15 Bin Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Başvurular ise 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.
Gündem

Hacettepe Öğrencilerine Kötü Haber: Yüzde 93 Zam

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurt ve öğrenci evlerine yapılan zam oranları, yüzde 29 ile 93 arasında değişim gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.