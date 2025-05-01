UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Maçları

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YARI FİNAL İLK MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde yarı final karşılaşmaları başlayacak. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunda ilk maçlar, 22.00’de start alacak.

ATHLETIC BILBAO MANCHESTER UNITED MAÇI ÇİFT MAÇ OLACAK

Bu eleme aşamasında, İspanyol kulübü Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United’ı ağırlayacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise bir başka İngiliz ekibi olan Tottenham, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek.

RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI TARİHİ

Yarı finallerin rövanş karşılaşmaları 8 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Athletic Bilbao ile Manchester United arasındaki maç, çift maç eleminasyon sistemine göre düzenlenecek.