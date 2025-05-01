UeFa AvRuPa LiGi Yarı FiNaL MaçSı

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, kendi sahasında İngiltere’nin Manchester United takımını ağırladı. San Mames Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakanın düdüğünü çalan Norveçli hakem Espen Eskas, yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin ile birlikte yürütüyor. Maç sonunda Manchester United, rakibini 3-0’lık skorla yenerek rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. İngiliz ekibinin gollerini 30’uncu dakikada Carlos Casemiro, 37 ve 45+1’inci dakikalarda ise Bruno Fernandes kaydetti.

İKİNCİ YARI FİNAL MAÇI

Diğer yarı final karşılaşması ise İngiltere temsilcisi Tottenham ile Norveç ekibi Bodo Glimt arasında gerçekleşti. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda yapılan maçı, İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Sanchez’in yardımcılığını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlendi. Maça hızlı başlayan Tottenham, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 1’inci dakikada Brennan Johnson, 34’üncü dakikada James Maddison ve 61’inci dakikada Dominic Solanke attı. Konuk takımın tek golü ise 83’üncü dakikada Ulrik Saltnes’ten geldi.

RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLIK

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları ise 8 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmalar, takımların finale ulaşma yolundaki son fırsatları olacak.