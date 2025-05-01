Uefa Avrupa Ligi Yarı Finali, Manchester United

MANCHESTER UNITED’IN GALİBİYETİ

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin ilk maçında Athletic Bilbao ile Manchester United karşılaştı. San Mames Stadyumu’nda gerçekleştirilen müsabakayı Manchester United, 3-0’lık skorla kazandı. Manchester United’ın bu galibiyetine katkı sağlayan goller 30. dakikada Casemiro’dan, 37. dakikada, penaltıdan Bruno Fernandes’ten ve ilk yarının bitmesine saniyeler kala 45. dakikada yine Bruno Fernandes’ten geldi.

Bilbao ekibinden Dani Vivian, 35. dakikada Hojlund’a yaptığı müdahale sonucu, bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli kalecimiz Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde geçirdi. Karşılaşmanın rövanşında ise 8 Mayıs Perşembe günü Manchester United ev sahipliği yapacak. Bruno Fernandes, kaydettiği gollerle Avrupa Ligi tarihinde eleme turlarında 30’dan fazla gol katkısı (19 gol, 12 asist) sağlayan ilk oyuncu olarak dikkat çekti.

TOTTENHAM’IN AVANTAJI

UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinin bir diğer maçında ise Tottenham Hotspur, Bodo Glimt ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan bu maçta ev sahibi takım, 3-1’lik skorla galip gelerek finale bir adım daha yaklaşmış oldu. Tottenham’a galibiyeti getiren goller, henüz maçın 40. saniyesinde Brennan Johnson’dan, 34. dakikada James Madison’dan ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke’den geldi. Bodo Glimt’in tek golü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes ile kaydedildi. Rövanş maçı 8 Mayıs Perşembe günü Bodo Glimt’in sahasında oynanacak.