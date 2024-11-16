“UEFA B Ligi Türkiye – Galler İlk 11”

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. karşılaşmasını Kayseri’de Galler ile oynuyor. Bu mücadele öncesinde heyecan dorukta.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Türkiye’nin başlangıç kadrosu şu şekilde: Mert Günok, Merih, Eren, Abdülkerim, Mert Müldür, Orkun, Arda, Hakan, Yunus, Kerem ve Barış. Galler ise şu oyuncularla sahaya çıkıyor: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas ve Sheehan.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Munuera olarak belirlenirken, maç RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Maç Türkiye’de TV 8 ve EXXEN platformlarından yayınlanacak.