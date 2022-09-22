UEFA Başkanı’ndan Rusya açıklaması

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan men edilen Rusya Milli Takımı hakkında açıklama yaptı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Hırvatistan’ın Hvar kentinde gerçekleştirilen icra kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ceferin, Ukrayna’ya savaş açması nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar hakkında konuştu.

UEFA Başkanı, EURO 2024’ten men edilen Rusya A Milli Takımı hakkında alınan bu kararının, yeni alınmış bir karar olmadığını ifade etti.

“Aksi bir karar alana kadar geçerliliğini koruyacak”

Rusya’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan men edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceferin, “Rusya’nın men edilmesi bugün verilmiş bir karar değil. Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin organizasyonlardan men edilmesi kararını aldığımızda bu kararın bir sonraki duyuruya kadar olacağını belirtmiştik. Bu, mevcut durumu takip ettiğimiz anlamına geliyor ve biz aksi bir karar alana kadar geçerliliğini koruyacak.” şeklinde konuştu.

“Avrupa Şampiyonası bir veya en fazla iki ülkede yapılmalı”

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın bir veya iki ülkede düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken UEFA Başkanı, “11 ev sahibi ülkenin olduğu bir Avrupa Şampiyonası tekrar düşünmüyoruz. Maçlar farklı şehirlerde oynandı. Sadece ev sahibi olan takımlar finale kaldı. Fikir fena değildi ama Avrupa Şampiyonası, bir veya en fazla iki ülkede yapılmalı.” ifadelerini kullandı.