UEFA’dan En Fazla Gelir Galatasaray’ın

Türk Takımlarının Turnuva Performansı

Türkiye, 2024-25 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile turnuvalarda yer aldı. Ancak çeyrek final aşaması öncesinde bu 5 takım da elenmekten kurtulamadı. UEFA’nın parayı dağıtım kriterlerine göre, Türk ekipleri arasında en yüksek geliri Galatasaray elde etti, en düşük geliri ise Trabzonspor aldı.

Galatasaray’ın Geliri

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off aşamasına dahil oldu ve Young Boys ile karşılaştı. Her iki maçta da yenilerek “Devler Ligi”ne katılamayan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 40 milyon euro’luk önemli bir para ödülünü kaybetti. Şampiyonlar Ligi’ni kıl payı kaçıran Galatasaray, 4,29 milyon euro’luk “teselli ödülü” ile yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.