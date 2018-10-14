UEFA’dan hakem Özkahya’ya görev

Halis Özkahya, Estonya ile Macaristan arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

FİFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Estonya ile Macaristan arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Estonya ve Macaristan arasında 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup müsabakasını yönetecek.

Estonya’nın Tallinn şehrindeki A.Le Coq Arena’da TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Kerem Ersoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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