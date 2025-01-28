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Spor

UEFA’dan Mourinho’ya Maç Cezası

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UEFA’NIN MOURINHO’YA VERDİĞİ CEZA

UEFA, Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza vermiştir. Bu karar nedeniyle Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında perşembe günü gerçekleştireceği Midtjylland maçında takımın başında olamayacak.

CEZANIN NEDENİ

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıklamıştır. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanan Lyon karşılaşmasının ikinci yarısında takımını geç çıkarttığı için 1 maç ceza almıştır. 62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında perşembe günü yapılacak Midtjylland maçında yer alamayacaktır.

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