Uefa, Final Hakemlerini Açıkladı

YENİ HAKEM ATAMALARI AÇIKLANDI

UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında düzenlenecek final maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da Inter ile Paris Saint-Germain arasında gerçekleşecek final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcı hakemleri yine Romanya’dan Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

21 Mayıs Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Finali’ni Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’ın yardımcıları ise Almanya’dan Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Bu maçın 4. hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olarak belirlendi.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ’NDE GÖREV ALACAK HAKEM

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’nde Hırvat hakem Ivana Martincic düdük çalacak. 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz’in Lisbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu’nda Arsenal ile Barcelona arasında oynanacak bu maçta Martincic’in yardımcı hakemleri Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic olacak.

UEFA, 8 Haziran Pazar günü Münih’deki Allianz Arena’da gerçekleştirilecek UEFA Uluslar Ligi Final maçını, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer’ın yöneteceğini açıkladı. Yardımcı hakemleri ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni olacak. Bu karşılaşmanın 4. hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olarak atandı.