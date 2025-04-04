Uefa Gelirleri Açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe Ve Beşiktaş’ın Kazancı Belli Oldu

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA YAPILDI

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında açıklanan finansal raporlar, kulüplerin UEFA organizasyonlarından elde ettiği gelirleri ortaya koydu.

GALATASARAY EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI OLDU

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada yer alarak 31 milyon 85 bin euro gelir elde etti. Sarı kırmızılılar, daha sonra katıldıkları UEFA Avrupa Ligi’nden de 1 milyon 276 bin euro kazanç sağladı. Toplamda 32 milyon 361 bin euro gelirle Galatasaray, UEFA organizasyonlarından en fazla kazanan Türk takımı unvanını korudu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe, bu süreçte 9 milyon 34 bin euro gelir elde etti. UEFA Konferans Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazandı.

UEFA GELİRLERİNDE AVRUPA’DAKİ KULÜPLER ÖNDE

Raporlar, Avrupa’nın büyük kulüplerinin UEFA organizasyonlarından ciddi miktarda gelir elde ettiğini gösteriyor. Türk takımları arasında Galatasaray’ın öne çıkması, Şampiyonlar Ligi’nin finansal avantajlarını bir kez daha ortaya koydu.