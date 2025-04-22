Uefa İstanbul Temsilciliği Açılışı Yaklaşıyor

UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETE GEÇİYOR

UEFA İstanbul Temsilciliği, Avrupa futbolunun merkezlerinden biri olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlaması ile UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliğini daha da derinleştirecek. Bu gelişme, futbol organizasyonlarının ve projelerinin Türkiye’de daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

AÇILIŞ TÖRENİ DETAYLARI

UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılışı, hem Türkiye futbolu hem de Avrupa futbol organizasyonları açısından tarihi bir fırsat sunuyor. Açılış törenine UEFA yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve pek çok önemli davetli katılacak. UEFA İstanbul Temsilciliği, Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonlarının yönetimi ve koordinasyonu açısından İstanbul’u önemli bir merkez haline getirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE UEFA BAŞKANI CEFERİN KATILIYOR

UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve birçok üye ülke federasyonu başkanları da katılacak. Tören, 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği düzenlenecek. Bu etkinlik, Çırağan Palace Kempinski’de saat 19.00’da başlayacak ve UEFA Başkanı Ceferin ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.