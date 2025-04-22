Uefa İstanbul Temsilciliği, Türkiye’de Açılıyor

UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETE GEÇİYOR

UEFA İstanbul Temsilciliği, Türkiye’de Avrupa futbolunun önemli bir merkezi olma yolunda faaliyet göstermeye başlayacak. Bu gelişme, UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında var olan iş birliğini güçlendirecek. Ayrıca, UEFA İstanbul Temsilciliği ile Türkiye’deki futbol organizasyonları ve projeleri daha aktif bir şekilde gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ DETAYLARI

UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılışı, hem Türkiye futbolu hem de Avrupa futbol organizasyonları açısından önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Açılış törenine UEFA yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve birçok davetli katılacak. İstanbul, Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonlarının yönetim ve koordinasyon merkezi olmaya aday bir konuma yerleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Tören, 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de yapılacak. Erdoğan’ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yönetim kurulu üyeleri ve üye ülke federasyon başkanları da törende yer alacak.

GALA YEMEĞİ ORGANİZE EDİLİYOR

UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümüne denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği ile taçlandırılacak. Bu özel etkinlik, Çırağan Palace Kempinski’de saat 19.00’da başlayacak ve UEFA Başkanı Ceferin ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.