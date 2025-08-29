Haberler

Uefa Konferans Ligi Kura Çekimi Yapıldı

KURA ÇEKİMİ MONACO’DA GERÇEKLEŞTİ

UEFA Konferans Ligi’nin 2025-2026 sezonu için lig aşaması kura çekimi Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapıldı. Bu organizasyonda Türkiye’yi temsil eden tek ekip olan Samsunspor, oldukça zorlu bir gruba düştü.

SAMSUNSPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, kura çekimi sonucunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Samsunspor, ev sahibi olarak Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Legia Varşova, Mainz ve Breidablik takımlarıyla mücadele edecek.

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

