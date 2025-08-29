Uefa Konferans Ligi Kura Çekimi Yapıldı

KURA ÇEKİMİ MONACO’DA GERÇEKLEŞTİ

UEFA Konferans Ligi’nin 2025-2026 sezonu için lig aşaması kura çekimi Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapıldı. Bu organizasyonda Türkiye’yi temsil eden tek ekip olan Samsunspor, oldukça zorlu bir gruba düştü.

SAMSUNSPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, kura çekimi sonucunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Samsunspor, ev sahibi olarak Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Legia Varşova, Mainz ve Breidablik takımlarıyla mücadele edecek.