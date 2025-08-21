Uefa Konferans Ligi Maçı Beraberlikle Bitti

MAÇIN DETAYLARI

IŞVİÇRE TEMSİLCİSİ LAUSANNE-SPORT VE BEŞİKTAŞ KARŞILAŞTI

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin Lausanne-Sport ekibi ile Beşiktaş bir araya geldi. Maç, de la Tuiliere Stadyumu’nda gerçekleşti ve sonuç olarak 1-1 berabere tamamlandı.

İLK YARIDAKİ GOLLER VE POZİSYONLAR

Maçın başlama düdüğünden itibaren, 5. dakikada Lausanne-Sport etkili bir atak gerçekleştirdi. Dar alandaki kısa paslarla ceza sahasına ilerleyen Diakite, penaltı noktasının sağında vuruşunu yaptı, fakat kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede topu kornere çeldi. Devamında, 9. dakikada Sene’nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Ersin Destanoğlu başarıyla tokatlayarak gole izin vermedi.

İlk yarının son dakikasında, Beşiktaş 45. dakikada öne geçti. Jurasek’in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada, Abraham’dan önce kaleci Letica meşin yuvarlağı çeldi. Ardından ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

İKİNCİ YARIDA EŞİTLİK GOLÜ

Maçın ikinci yarısı, karşılıklı ataklarla devam etti. Ev sahibi takım, son anlarda eşitliği sağladı. Custodio’nun ortası sonrasında Okoh, kafa vuruşu ile golü attı. Maçın geri kalan kısmında başka bir gol olmayınca, karşılaşma 1-1 sona erdi. Rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:00’de Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.