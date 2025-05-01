Uefa Konferans Ligi’nde Maçlar Yapıldı

UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNALİ UNUTULMAZ GECEYE TANIKLIK ETTİ

UEFA Konferans Ligi’nde yarı final ilk karşılaşmaları gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en önemli organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, deplasmanında İsveç takımından Djurgarden’i 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson’ın bulduğu gollerle 4-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekipten Djurgarden’in tek golü ise 68. dakikada Isak Alemayehu’dan geldi.

REAL BETIS, FIORENTINA’YI ZORLANMADAN GEÇTİ

Diğer yarı final mücadelesinde, İspanya’nın Real Betis takımı, sahasında İtalya’nın Fiorentina ekibini 6. dakikada Abde Ezzalzouli ve 64. dakikada Antony’nin kaydettiği gollerle 2-1 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Fiorentina’nın tek golü ise 73. dakikada Luca Ranieri ile geldi. Bu heyecan dolu karşılaşmaların rövanşları, 8 Mayıs tarihinde yapılacak.